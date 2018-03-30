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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:03 | Son Güncelleme

Örgütün 4 ildeki okullarında öğretmenlik yaptığı ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada yakalanan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında örgütün 4 ildeki okullarında öğretmenlik yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Metin Işık gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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