Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada yakalanan bir kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında örgütün 4 ildeki okullarında öğretmenlik yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Metin Işık gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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