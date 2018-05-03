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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 21:02 | Son Güncelleme

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Eyyüp K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyyüp K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gaziantep operasyon tutuklama

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