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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

Örgütün Nizip ilçe sorumlusu olduğu belirlenen kişinin de arasında bulunduğu 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgütün Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen A.E'yi Hatay'da yakaladı.

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan, 2 yıldır firarı olan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen E.A. ise kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep Nizip PDY

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