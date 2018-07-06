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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:09 | Son Güncelleme

BYLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ByLock kullandığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı

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