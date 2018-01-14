HABER

Gaziantep'te gazeteciler için ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

- 7 dalda ödüllerin verildiği törende Anadolu Ajansının 2 muhabiri de birincilik ödülü kazandı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyetince bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül töreninde, 7 dalda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Bir otelde düzenlenen törende, 7 kategoride ödüle layık görülen gazetecilere hediyeleri ve plaketleri takdim edildi. Törende Anadolu Ajansı muhabiri Zuhal Kocalar haber, foto muhabiri Ensar Özdemir de fotoğraf dalında birincilik elde etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, törendeki konuşmasında, şehirleri anlatmanın birçok yolu olduğunu ancak Gaziantep'in bambaşka bir ruhla insanları karşıladığını dile getirdi.

Şehideki yöneticilerin de kente vizyon çizebilmek adına önemli adımlar çizdiğini dile getiren Karaaslan, "Tarihin hissettirdiği duyguları yoğun hissettiğimiz bir şehir Gaziantep. Bu anlamda tüm emek verenlere teşekkür ederim." dedi.

Karaaslan, Gaziantep'te çok güçlü bir iletişim de olduğunu vurgulayarak bu anlamda kentteki gazetecilerin de önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Şehrin ve ülkenin geleceği için gazetecilerin büyük bir güç olduğunu aktaran Karaaslan, "15 Temmuz da bunun bir örneği. O yüzden bu kadar omuz omuza ve dik durmuşken siz gazetecilerin varlığı da sadece siyaset için değil ülkemiz için de önemli birer değerdir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gazeteciliğin ülke ve kentin değerlerinin uluslararası arenada tanıtılması adına çok büyük sorumluluk üstelenen bir meslek olduğunu ifade ederek bu anlamda Gaziantep'teki gazetecilerin de kente ciddi kazanımlar sağladığını vurguladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da kentteki gazetecilerin yaşam kalitesini artırabilmek adına hayata geçirdikleri toplu konut projesinde Şubat ayının son günlerinde anahtar teslimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bazı milletvekillerinin de katıldığı gecede, açılış konuşmalarının ardından ödüle layık görülen gazeteciler ile geceye ve mesleğe katkı sunan isimlere plaket ve ödülleri takdim edildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

İlginizi Çekebilir

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.