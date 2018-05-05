Gaziantep'te gazetecinin bıçaklı saldırıda yaralanması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yayımlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi Ökkeş Sabah'a düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta meydana gelen olaya karıştıkları iddiasıyla İ.H.A, H.A. ve M.A.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Ökkeş Sabah, 13 Mart'ta İncilipınar Mahallesi'nde 4 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.

