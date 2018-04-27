HABER

Gaziantep'te gölete giren 2 çocuğun boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Hayvan otlatırken girdikleri gölette boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hayvan otlattıkları sırada girdikleri gölette boğulan 2 arkadaşın cenazesi defnedildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Yaycı Mahallesi'nde hayvan otlatan ve girdikleri gölette boğulan Berat Taş (13) ve Yusuf Kaya'nın (12), Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, babaları Yılmaz Taş ve Bayram Kaya'ya teslim edildi. Büyük üzüntü yaşayan ve sürekli çocuklarının ismini sayıklayan 2 babayı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Taş ve Kaya'nın cenazeleri, Yaycı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşamını yitiren çocukların, ailelerin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
AK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılarAK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılar
Dikkat! İstanbul bugün yanacak!Dikkat! İstanbul bugün yanacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma Gaziantep gölet şahinbey yaycı köyü

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.