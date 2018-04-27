Gaziantep'te gölete giren iki çocuk boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sulama amaçlı gölete giren 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey ilçesinin Yayçı Mahallesi'nde hayvan otlatan Berat Taş (13) ve Yusuf Kaya'dan (12) bir süre haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.
Aramalar sonunda Taş ve Kaya'nın cesetlerini mahalledeki sulama amaçlı gölette gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Jandarma su altı ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bu arada olay yerine gelen Taş ve Kaya'nın yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.
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