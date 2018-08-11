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Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti.

Ahmet Tok idaresindeki 27 GL 589 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki Mehmet (35) ve ağabeyi Ali Özalp (40) hayatını kaybetti.

Kardeşlerin cesetleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Gaziantep Kaza olumlu

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