Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti.
Ahmet Tok idaresindeki 27 GL 589 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki Mehmet (35) ve ağabeyi Ali Özalp (40) hayatını kaybetti.
Kardeşlerin cesetleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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