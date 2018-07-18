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Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Tırı sollayan hafif ticari aracın, minibüsle çarpışma anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.C. yönetimindeki 27 GK 005 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-İslahiye karayolunun 10. kilometresinde bir tırı solladığı sırada karşı yönden gelen Kalender Özer idaresindeki 27 P 9331 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücü Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Özer (22), M.C. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracın minibüsle çarpışma anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep güvenlik kamerası trafik kazası

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