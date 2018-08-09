Gaziantep'te hastaların cep telefonlarını çalan kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hastanelerden hırsızlık yapan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki çeşitli hastanelerde 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 6 ayrı cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayları M.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan M.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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