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Gaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yaşayanlar, Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesiyle iftar ve sahuru açık alanlarda yapmayı tercih ediyor.

Gaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyor

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te yaşayanlar, Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesiyle iftar ve sahuru açık alanlarda yapmayı tercih ediyor. Kentte iftardan sahura, yaklaşık 5 ton ciğer tüketiliyor.
Yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantepliler, gündüz sıcaktan korunmaya çalışırken, yemek saatlerini ise açık alanda geçirmeyi tercih ediyor. İftar ve sahur vakitlerinde hareketli olan kentte, ciğer başta olmak üzere dalak, böbrek, kavurma ve yürek gibi sakatatlar yoğun olarak tüketiliyor. Kent genelinde iftardan sahura kadar yaklaşık 5 ton ciğer tüketiliyor. Sakatat yemek isteyenler ise tarihi Antep Kalesi çevresindeki ciğercilere akın ediyor.
Kale bölgesinde yıllardır ciğercilik yapan Atilla Narcı, kentte günlük yaklaşık 5 ton ciğer tüketildiğini belirterek, "Bizim Antep kültürümüzde sahurda, iftarda vazgeçilmezimiz ciğer. Günlük 5 ton ciğer tüketimi var. Ramazan ayında Antep'in en popüler yemeği ciğer. İnsanlar, gündüz tok tutmak için sahurda ve iftarda ciğer tüketiyor" dedi.
Ciğerci ustası Mehmet Emin Beydüz ise "İnsanlar, sahurda genelde sakatat tüketiyor; böbrek, yürek, ciğer, kavurma tercih ediyor. Bunları çeşitli baharatlarla tatlandırıp yiyorlar" diye konuştu.
Gaziantepliler de yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini, Ramazan ayını ciğersiz düşünemediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyorGaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyorGaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyorGaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyor

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