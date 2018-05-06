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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yüksel Yılmaz idaresindeki 31 U 1445 plakalı otomobil, İslahiye-Hatay çevre yolu Fatih kavşağında, Hasan Tunç'un (59) kullandığı 31 NL 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan biri, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye trafik kazası

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