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Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Abdülcelil Kosar idaresindeki 31 AAS 262 plakalı taş yüklü tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 35. kilometresinde aynı istikamette seyir halinde olan Kırgızistan plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kosar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etrafa saçılan taşlar nedeniyle yaklaşık 1,5 saat kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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