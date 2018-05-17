Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Ali Kaygın yönetimindeki 46 ZA 939 plakalı tır, Gaziantep-Adana karayolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki kum yüklü 27 E 9678 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Çetinkaya Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, Kaygın ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Olay yeri yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, farklı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu yoğun duman çıktığı ve çevredeki vatandaşların olay yerine koştukları görülüyor.

