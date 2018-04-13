Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine Şahinbey ilçesindeki, H.A.Ö'ye ait depoya operasyon düzenlendi.
Aramada, 35 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı.
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