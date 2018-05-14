Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir otomobilde dedektör köpek "Curis" yardımıyla yapılan aramada, 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Bir depoya düzenlenen operasyonda ise 400 şişe kaçak içki ve 280 litre sahte alkol ele geçirildi.
Ekipler operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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