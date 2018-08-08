Gaziantep'te kamyonet mezarlığa devrildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen kamyonette bulunan çuvallardaki kurutulmuş biberler mezarlığa saçıldı.
Sait Yıldız (49) yönetimindeki 31 HS 585 plakalı kamyonet, Cevdetpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kontrolden çıkarak dolmuş durağına, ardından da ilçe mezarlığının istinat duvarına çarparak devrildi.
Kazada, kamyonette bulunan çuvallardaki kurutulmuş biberler mezarlığa saçıldı ve bazı mezarlar hasar gördü.
Kazanın ardından kamyonet çekiciyle mezarlıktan çıkarıldı. Biber çuvalları ise mezarlıkta çalışan işçiler ve çevredekiler tarafından başka bir kamyonete yüklendi.
Kurutulmuş biberlerin işlenmek üzere fabrikaya götürüldüğü öğrenildi.
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