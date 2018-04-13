HABER

Gaziantep'te kardeşlerin silahlı kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kardeşlerin silahlı kavgası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ruşen Kemal Uğur ile ağabeyi İdris Hakan Uğur arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, kardeşinin pompalı tüfekle ateş ettiği İdris Hakan Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uğur'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözlerSelahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalarErdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alacak verecek kavgası Gaziantep'te kardeşlerin silahlı kavgası: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.