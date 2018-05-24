Gaziantep'te kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Gergadan Yapım, "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" adlı tiyatro oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı oyunda, Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu rol alıyor.

Boşanmak üzere olan bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar. Ancak sabah aynı yatakta uyanırlar! Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar'ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir."

Oyun, 24 Mayıs Perşembe saat 21.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Pozitif Engelsizler Sanat ve Çalışma Grubu (PEKSEM) tarafından hazırlanan "Arabada Bebek Var!" adlı müzikal komedi seyirciyle buluşacak.

Müzikal, 24 Mayıs Perşembe saat 21.30'da Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Konser

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendirecek.

Konser 25 Mayıs Cuma saat 21.00'de 100. Yıl Amfi Tiyatro'da dinlenebilecek.

GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan ''Caz'dan Hicaz'a'' adlı konser 24 Mayıs Perşembe saat 21.00'de Mavera Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

