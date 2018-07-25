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Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş dolmalık sebze sezonu başladı.

Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş dolmalık sebze sezonu başladı. Yurt içi ve dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanıyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede 1 sezonda 200 milyon adet 'kurutmalık' üretildiğini söyledi.
Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentin özellikle Oğuzeli ilçesinde hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havada, tohumları temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurt içinin yanı sıra gurbetçilerin yaşadığı ülkelere de gönderiliyor. Yaklaşık 10 gün süreyle kuruyan patlıcan, biber ve kabaklar 7-8 lira arası fiyatlarla toptancılara satılıyor. Pazar tezgahlarında yerini alan kurutmalıklar 10-15 lira arası fiyatlarla ise alıcılarını bekliyor. 3-4 aylık kurutmalık sezonunda günlük 150-200 ton kurutmalık üretiliyor. Güneş alan tepelere kurulan özel askılarda yapılan kurutmalıklar kentte yaklaşık 200 bin kişiye gelir kapısı oluyor.
'OKUL TATİLİNDE KURUTMALIK İŞİNDE ÇALIŞIYORLAR'
Ailesiyle birlikte kurutmalık yapan Yılmaz Demir okuldan kalan tatil zamanlarında çalıştığını belirterek, "Okul zamanı okuluma gidiyorum yaz tatilinde buraya geliyorum. Burada günlük ücretimiz 50 ile 70 lira arasında değişiyor. Okul tatili olduğu için buraya geliyoruz. Mersin ve Adana’dan gelen sebzeler işlenerek kurutuluyor. Günde 3-4 ton biberi kurumaya bırakıyoruz. Havanın sıcaklığına göre 10-15 günde kuruyor. 3 ay boyunca burada çalışıyoruz" dedi.
YILDA 200 MİLYOR ÜRETİM
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen kuru sebzelerin en iyisinin ilçede üretildiğini ifade ederek şunları dedi:
"Gastronomi şehri Gaziantep’in en önemli tedarikçisi olan Oğuzeli’nde kurutmalıklar üretiliyor. Buradan çıkan kurutmalıklar hem iklim nedeniyle hem de ürünün yöresel tadı nedeniyle Türkiye’de ender olan kurutmalıklardan. Kurutmalıklarımız; biber, patlıcan, kabak ve tüylü acur dediğimiz sebzelerden yapılıyor. Oğuzeli’nde yılda yaklaşık 200 milyon adet kurutmalık üretiliyor. Bunlar genellikle vatandaşlarımızın kendi evlerinde yetişiyor. Bunu ticari amaçlı yapan vatandaşlarımız da var. 200 milyon üretimin yaklaşık 100 milyonu kırmızıbiber, 70 milyon patlıcan, 30 milyonda kabak ve tüylü acurdan oluşuyor. Bunlar Türkiye’nin hatta dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Bu şekilde hem ilçemizin, hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Kurutmalıklar sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Başta büyük oteller ve restoranlarda soğuk meze ve sıcak yemek olarak servis ediliyor. Kışın özellikle bu kurutmalıklar soframızda önemli bir yer tutmaktadır. Bizlerde kurutmalıklarımızın markalaşması ve paketlenerek ihracı için çalışmalar yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladıGaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladıGaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladıGaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı

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