Gaziantep'te kuyumcu soygunu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahla girdikleri kuyumcu dükkanını soyduktan sonra kaçan 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bir kuyumcu dükkanına gelen tabancalı 3 kişi, bir kilo 235 gram altın, 4 bin 340 lira ile 3 bin doları alarak iş yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, plaka tanıma sisteminden yola çıkarak şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 1 kilo 235 gram altın, 4 bin 340 lira para, 3 bin dolar ile gasp sırasında kullanıldığı belirlenen tabanca, 13 mermi, 3 kar maskesi, 1 elektro şok cihazı ve 6 eldiven ele geçirildi.

Aramanın ardından evde bulunan şüpheliler E.İ, C.G. ve E.İ. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Soygun anı güvenlik kamerasında

Kuyumcu dükkandaki silahlı soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kayıtlarda, kar maskeli ve silahlı 3 şüphelinin vitrindeki altınlarla kasadaki paraları bir poşet içerisine koyup kaçtıkları an yer alıyor.

