Gaziantep'te merkezli suç örgütüne yönelik operasyon

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 2 ilde bir suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iş adamlarına sahte senet imzalatarak tahsilat yaptıkları belirlenen bir çeteyi tespit etti.

Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, yüksek meblağlı çok sayıda senet ve tabanca ele geçirildi.

Çete üyesi oldukları iddiasıyla aralarında avukatların da bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

