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Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs Gaziantep-Adana otobanının 5. kilometresindeki acil çıkış dönemecinde çarpıştı.

Kazada, kimlikleri tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Gaziantep minibüs ile otomobil çarpıştı trafik kazası

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