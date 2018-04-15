Gaziantep'te motosiklet kazası: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Doğan (17) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Doğan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, merkez Şahinbey ilçesi İsmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.
Kazada ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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