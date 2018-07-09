Gaziantep'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsünün, ayağını önündeki otomobilin arka tamponuna koyarak ilerleyişi kameraya yansıdı.
Motosikletin arkasındaki bir araçtan çekilen görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı'nda 27 LHK 54 plakalı motosikletiyle seyreden sürücü, sağ ayağını önünde seyreden otomobilin arka tamponuna koydu.
Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyen ve hem kendisinin hem de arkasındaki yolcunun hayatını tehlikeye atan sürücü, uzun süre bu şekilde yola devam etti.
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