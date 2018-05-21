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Gaziantep'te oğulları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesetleri halıya sarılan çift defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğulları tarafından bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi.

Sulumağara Mahallesi'ndeki evlerinde dün gece sahur vaktinde oğulları Mehmet Uçar (27) tarafından bıçaklanarak öldürülen Nezihe ve Ali Uçar'ın Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen Uçar çiftinin cenazeleri, Sulumağara Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin yakınları, cenazenin teslim edilişi ve toprağa verilişi sırasında fenalık geçirdi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Uçar, önceki gün sahur vaktinde tartıştığı annesi Nezihe ve babası Ali Uçar'ı bıçaklayarak öldürmüş, cesetlerini evdeki halıya sarıp, iftar saatine kadar başlarında beklemişti.

İftar vaktinde Uçar ailesine yemek getiren komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, güvenlik güçleri kapıyı çilingir yardımıyla açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ciinayet Gaziantep islahiye Mehmet Uçar

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