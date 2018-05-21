Gaziantep'te oğulları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğulları tarafından bıçaklanarak öldürülen çift toprağa verildi.
Sulumağara Mahallesi'ndeki evlerinde dün gece sahur vaktinde oğulları Mehmet Uçar (27) tarafından bıçaklanarak öldürülen Nezihe ve Ali Uçar'ın Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınlarına teslim edilen Uçar çiftinin cenazeleri, Sulumağara Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin yakınları, cenazenin teslim edilişi ve toprağa verilişi sırasında fenalık geçirdi.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Uçar, önceki gün sahur vaktinde tartıştığı annesi Nezihe ve babası Ali Uçar'ı bıçaklayarak öldürmüş, cesetlerini evdeki halıya sarıp, iftar saatine kadar başlarında beklemişti.
İftar vaktinde Uçar ailesine yemek getiren komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, güvenlik güçleri kapıyı çilingir yardımıyla açmıştı.
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum