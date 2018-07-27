Gaziantep’te orman yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.
İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Kilis ve İslahiye itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.
İslahiye Orman İşletme Şefi Gülsün Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “3 dönümlük kızılçam alanda çıkan yangının sebebi araştırılıyor. Yangın, kontrol altında. Hava şartlarına göre müdahale ediliyor. 1 helikopter yangına havadan suyla müdahale ederken, Kilis, Martavan ve İslahiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale edildi. İslahiye Belediyesi ise ekipleriyle su takviyesinde bulundu. Yangın tamamen söndürüldü.” dedi.
Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!
Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum