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Gaziantep’te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangının müdahale eden bir helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.

İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kilis ve İslahiye itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.

İslahiye Orman İşletme Şefi Gülsün Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “3 dönümlük kızılçam alanda çıkan yangının sebebi araştırılıyor. Yangın, kontrol altında. Hava şartlarına göre müdahale ediliyor. 1 helikopter yangına havadan suyla müdahale ederken, Kilis, Martavan ve İslahiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale edildi. İslahiye Belediyesi ise ekipleriyle su takviyesinde bulundu. Yangın tamamen söndürüldü.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
islahiye orman yangını

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