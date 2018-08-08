Gaziantep’te orman yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında, 4 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi mevkisindeki kızılçam ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Nurdağı Orman İşletme Şefliği ile Türkoğlu ilçesinden yardıma gelen 3 arazöz, 1 su tankı ve 1 iş makinesiyle yapılan hızlı ve erken müdahale sonucu yangın, şiddetli rüzgara rağmen yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangında 4 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
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