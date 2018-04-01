Gaziantep'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen Sevgi Korkut (38) idaresindeki otomobil, Gaziantep-Nizip yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Korkut olay yerinde hayatını kaybetti.
Sevgi Korkut'un Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli eşi Ersoy (47) ile çocukları Müge (7) ve Bilgenur Korkut, ayrıca kardeşi Sema Şenol ve yeğeni Mahmut Kaan Şenol (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Nizip'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan Müge Korkut'un, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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