Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Cevher (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İslahiye-Hatay karayolunun 6. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Cevher yaralandı, otomobilde bulunan Ercan Keş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.
İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Cevher'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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