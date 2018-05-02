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Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Cevher (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İslahiye-Hatay karayolunun 6. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Cevher yaralandı, otomobilde bulunan Ercan Keş (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Cevher'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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