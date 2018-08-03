GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğince, Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinin bazı alanları 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere çeşitli önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Köprübatı Hudut Karakolu, Karkamış Hudut Karakolu, Karkamış Türk Yurdu Hudut Karakolu, Türkyurdu Şehit F. Oğuzcan Hudut Karakolu bölgelerinde, 3 Ağustos Cuma günü saat 17.00'den başlayıp 17 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre, 3 Ağustos 2018-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."
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