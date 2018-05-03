Gaziantep'te polis memurunun şehit edilmesi davasında karar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 yıl önce ihbarda bulunarak evine çağırdığı polis memurunu şehit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 48 yıl hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Hanifi Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu.
Sanık Çelik, ailesinin Suriye'de olduğunu, DEAŞ'ın tehdidiyle cinayeti işlediğini öne sürdü.
Duruşma savcısı, davaya ilişkin mütalaasında, sanık Çelik'in firari sanık Metin Çevik'in azmettirmesiyle polis memurunu evine çağırarak şehit ettiğini belirterek, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "nitelikli öldürme" suçlarından cezalandırılmasını, diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih A, İsmail E, Enver Ö, Emin G, Ahmet N, Mustafa Y, Hasan S, Mustafa K, Salih Y, İsmail A, Mehmet G, Mehmet Şerif A, Yakup Y, 18 yaşını tamamlamamış sanıklar İ.H.D, A.K hakkında da beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Çelik'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "nitelikli öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasını olay anında 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24'er yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezasına çeviren heyet, "iyi hal" indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
Heyet, Çelik'e yardım ettiği iddiasıyla yargılanan diğer sanıklar hakkında da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Merkez Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde 13 Temmuz 2016'da, o dönem 17 yaşında olan Hanifi Çelik'in silahlı saldırısına uğrayan polis memuru Hüseyin Gümüş ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
Zanlı, aynı gün Hatay'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
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