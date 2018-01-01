Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında otomobiliyle kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.
Şahinbey ilçesinde yılbaşı uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 HS 0981 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polislerin "dur" ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Ekiplerin zaman zaman havaya uyarı ateşi açtığı kovalamaca sırasında Kavaklık Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralı olarak yakalandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, araçta geniş çaplı arama yaptı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman olay yerinde incelemelerde bulundu.
(AA)
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