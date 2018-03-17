Gaziantep'te polislerle zanlı arasında arbede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir zanlıyla polisler arasında yaşanan arbede nedeniyle soruşturma açıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Şahinbey ilçesinde dün akşam saatlerinde polis memurları ve şüpheli M.C.Ö. arasında yaşanan gerginlikle ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan haber ve kullanılan görüntülerle ilgili bir dizi inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö. adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polislerle tartışan zanlı M.C.Ö. ekiplerce gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandığı görülüyor.