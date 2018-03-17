HABER

Gaziantep'te polislerle zanlı arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

Bir zanlıyla polis memurları arasında yaşanan gerginlik dolayısıyla soruşturma başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir zanlıyla polisler arasında yaşanan arbede nedeniyle soruşturma açıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Şahinbey ilçesinde dün akşam saatlerinde polis memurları ve şüpheli M.C.Ö. arasında yaşanan gerginlikle ilgili bugün bazı medya kuruluşlarında haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan haber ve kullanılan görüntülerle ilgili bir dizi inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö. adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polislerle tartışan zanlı M.C.Ö. ekiplerce gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandığı görülüyor.

Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurduAfrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep gözaltı polis zanlı

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.