Gaziantep'te roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulunması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkazın incelenmesi için teknik ekip bekleniyor.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide, önceki gün vatandaşlarca bulunan ve bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu düşünülen enkazın çevresinde güvenlik korucuları nöbet tutuyor.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından gelecek teknik ekibin, bugün enkazda inceleme yapması bekleniyor.
Öte yandan, enkazı görmek için bölgeye gelen vatandaşlar fotoğraf çekip, özçekim yapıyor.
Mahalle sakinlerinden İsmail Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkazın üç gün önce bir vatandaş tarafından bulunduğunu ve yetkililere bilgi verildiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla enkazı merak ettikleri için bölgeye geldiklerini belirten Şen, "Hayatımızda ilk defa gördüğümüz bir cisim bu. Biz de merak ettik ve fotoğraf çektik, özçekim yaptık. Belki hayatımızda bir daha böyle bir cisim göremeyeceğiz." dedi.
Hasan Atmaca da yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki köyden geldiğini belirterek "Anlatılandan daha büyük bir cisim gördük. Merakımızdan, dağ taş demeden yürüdük. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum." diye konuştu.
İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi
'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum