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Gaziantep'te roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığı teknik ekibince incelenen enkaz, Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkaz kaldırıldı.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Enkaz, traktörle Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Roket parçası olduğu değerlendirilen enkazın, TUBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.

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Gaziantep nurdağı ilçesi roket parçası olduğu düşünülen enkaz

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