Gaziantep'te roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulunması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ormanlık alanında bir hafta önce bulunan ve roket parçası olduğu düşünülen enkaz kaldırıldı.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide vatandaşlarca bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz kepçe yardımıyla kaldırıldı.
Enkaz, traktörle Sakçagözü Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Roket parçası olduğu değerlendirilen enkazın, TUBİTAK'tan önümüzdeki günlerde gelecek bir heyet tarafından da inceleneceği belirtildi.
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