Gaziantep'te sağanak etkili oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kuvvetli yağış, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı zaman zaman aksattı.

Bazı vatandaşlar, sağanaktan korunmak için iş yerleri ve çatı altlarına sığındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basmalarına karşı çeşitli önlemler aldı.

Meteoroloji Şube Müdürlüğü yetkilileri, yağışların etkili olmasını beklediklerini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

