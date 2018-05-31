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Gaziantep'te sağanak sele dönüştü ev ve ahırları su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 04:04 | Son Güncelleme

Karkamış ilçesinde yaklaşık 30 dakika süren sağanağın ardından sel etkili oldu, dere taştı - Sel ve taşkın sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, vatandaşlar mahsur kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel ile dere taşkını, bazı evlerde hasara, kimi ahırlarda ise hayvanların telef olmasına yol açtı.

İlçeye bağlı Çiftlik, Alaçalı, Balaban, Kesiktaş, Gökçeli kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası Çiftlik Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bu sırada evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Bölgedeki kimi binaların hasar görmesine, ahırlarda bulunan bazı küçükbaş hayvanların ise telef olmasına yol açan sel nedeniyle evine giremeyen mahalle sakinleri geceyi yakınlarının evlerinde geçirdi.

- "Daha önce hiç böyle bir sel görmedik"

Çiftlik Mahalle Muhtarı Mehmet Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.

Bazı evlerin ve ekili alanların zarar gördüğünü belirten Tiryaki, şöyle devam etti:

"İftarı açtık, 5 dakika içinde sel gelmeye başladı. Daha önce gelirdi sel ama bu şekilde hiç görmedik. Dere taşmaya başladı bir anda. Evlerimizin önünde bulunan su tankeri, sulama boruları yüzlerce metre sürüklenerek gitti. Üç evde hasar oluştu, bir kerpiç ev ise yıkıldı. Durumu hemen yetkililere bildirdik. Kısa süre sonra geldi arkadaşlar ve gereken çalışmayı yaptılar."

Tiryaki ayrıca sel nedeniyle bir ahırda bulunan küçükbaş hayvanların telef olduğunu sözlerine ekledi.

Selde mahsur kalan 76 yaşındaki Mehmet Yılmaz da olay sırasında korktuğunu ifade etti.

Evinin etrafını birden selin sardığını dile getiren Yılmaz, "Evden çıkamadım, dama çıktım korkudan. Bir süre orada bekledim, sonra AFAD yetkilileri geldi beni kurtardı." diye konuştu.

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