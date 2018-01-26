Gaziantep'te sanayi esnafı, Mehmetçik için kurban kesti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Şahinbey Oto Sanayi Sitesi esnafı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla cuma namazının ardından kurban kesip dua etti.Abdülkadir Konukoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen aralarında sanayi esnafı, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küspeoğlu' ile birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla 'bir süre Vatan sana canım feda. Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıp şehitleri için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Sanayi esnafı ardından operasyondaki askerler için dua edip 6 koyun kesti.Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küspeoğlu, "Allah askerimiz ve güvenlik güçlerimizi korusun. Her zaman ordumuzun dualarla yanındayız" dedi.Kesilen koyunların etlerinin ihtiyaç sahiplerine vereceği belirtildi.
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