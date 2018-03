Gaziantep’te Şehrim 2023 projesi coşkusu

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşlanan "Şehrim 2023" projesi otobüsü önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında konuşlanan Şehrim 2023 projesi otobüsünü ziyaret eden AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gaziantepliler tarafından zılgıt, müzik ve sloganlarla karşılandı. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Şehrim 2023 projesi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Şehrim 2023 projesi Otobüsü Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Şehrim 2023 projesi ile benim şehrim diyenlerin şehir ile görüşlerini, önerilerini, taleplerini, isteklerini ve bize göre en önemlisi hayallerini ilettikleri bir platform kurmaktır. AK Parti olarak bugüne kadar ürettiğimiz politikamızı, bütün düzenlemelerimizi, bütün değişiklikleri vatandaşa kulak vererek, milletin sesinin dinleyerek, millet iradesini her şeyin üzerinde tutarak gerçekleştirdik. Başarılarımızın arkasında ki sır bu olsa gerek. Aslında bu yönüyle benzer bir çalışmayı bugün yapıyoruz. Fakat bu çalışmamızı diğerlerinden farklı kılan en önemli özelliği ilk kez şehirlerimize dair, şehircilik ile ilgili, şehirleri çevre, şehir ve kültür değerleri üzerinden değerlendirilebilecek, uzmanlarla desteklenmiş, halkı dinlediğimiz, halkın sesine kulak verdiğimiz bir yönüyle her kişinin ve görüşün bizim için çok kıymetlidir dediğimiz bir noktada bu meydan sizler buluşuyoruz. Burada edinilen tüm bilgiler, bu sesin bize söylediği tüm önemli detaylar, hepsi değerlendirilecek ve inşallah önümüzdeki dönemde bir yol haritasına dönüşecek. Ülke olarak çok büyük bir mücadele veriyoruz. Her yönüyle verdiğimiz bu mücadeleyi, şehirlerimizde şehirlerimiz için başta fikir olmak üzere değer üretme noktasında bir çaba ortaya koymak istiyoruz. AK Parti olarak sanırım bizi en farklı kılan tarafımız, karşımıza çıkan zorluk her ne olursa olsun, hiç vazgeçmeden çıtamızı kendi içimizde yükselterek yola devam etmek. Bunu yaparken yolumuzu genç arkadaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Gaziantep sokakları tarih kokan bir şehirdir. Bu şehrin bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bugün bu topraklarda hala kardeşlik, barış ve huzurun yani dünyanın en çok ihtiyacı olan tekrar bu öğretilere dönmemiz gereken şu dönemde Gaziantep’in sesi, Gaziantep’in söylediği ve Gaziantep’i geleceğe taşıyacak bu değerler sadece ülkemiz için değil, insanlık için de hala çok şey ifade etmektedir” diye konuştu.