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Gaziantep'te sigarayı bırakma standı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında vatandaşların sigarayı bırakmasına destek sağlamak için stant kuruldu.

Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep'te 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında vatandaşların sigarayı bırakmasına destek sağlamak için stant kuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Balıklı Park'ında 'Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında, gerçekleşen etkinlikte bilgilendirme stantı kurulurken vatandaşlara afiş ve broşürler dağıtıldı. Alana kurulan stantta uzmanlar vatandaşlara sigarayı bırakmaları için neler yapabilecekleri hakkında bilgilendirme yaparak, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirdi. Sigara kullanan vatandaşlara anket yaparak gerekli yönlendirmeleri yaptıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Memuru Mehmet Kılıç, Sigara içen vatandaşlara anket yaparak, ne kadar bağımlı olduklarını ölçüyoruz. Ölçümün ardından vatandaşlarımızı çeşitli bölgelerde bulunan Sigara Bıraktırma Polikliniklerine yönlendiriyoruz. Şu anda yoğun bir ilgi var. Ramazanında vesilesiyle oruç tutan vatandaşlar saatlerce sigara içmiyorlar, bunu bir fırsat olarak değerlendirip sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Sigara bırakmak için uzmanlardan bilgi alan Mehmet Yılmaz ise, Sigaranın hem sağlığımıza, hem bütçemize her türlü zararı var. Ben 50 yıldır sigara kullanıyorum. Bırakmak için mücadele ediyorum. İnsanlara da içmemelerini tavsiye ederim diye konuştu. 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında kurulan stant 31 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

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