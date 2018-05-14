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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 23 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 49 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A, M.S, M.K, İ.K. ve M.F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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5 tutuklama Gaziantep silah operasyonu

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