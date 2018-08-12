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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Ercan (39), Şahinbey ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki bakkalda aralarında husumet bulunan yeğeni A.M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.

Av tüfeğiyle vurulan Eyüp Ercan, olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçtikleri sırada saçmaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ercan'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.M'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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