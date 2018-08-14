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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

Kavga eden çocuklara kızan kişinin, kendisine tepki gösterenlerin üzerine ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in merkez Şehitkamil ilçesinde kavga eden çocuklara kızan kişinin, kendisine tepki gösterenlerin üzerine ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Hacıbaba Mahallesi’de yaşayan H.C. sokakta kavga eden çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle kızdı.

Bu sırada kendisine tepki gösteren mahalle sakinleriyle tartışan H.C, evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Gezer (12), hastanede yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan H.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

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Çocuk kavga ölü

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