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Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3. Organize Sanayi Bölgesindeki sosyal tesislerde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı.

Olayda, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çatışma sırasında çevredeki araçlara ve iş yerlerine de mermi isabet etti. Polis ekiplerince olay yerinden çok sayıda boş kovan toplandı.

Olaya karıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Gaziantep Silahlı kavga

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