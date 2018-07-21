Gaziantep'te şüpheli ölüm

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğinden şüphelenilen bir kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, düğünlerde müzisyenlik yapan Murat Çevik (26), Yavuzeli ilçesinde bir düğüne giderken Kayaönü Mahallesi'ndeki iş yerinden alkol satın aldı.
Düğün sonrası Şehitkamil ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evine gelen ve gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Çevik, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çevik'in cesedi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğinden şüphelenilen Çevik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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