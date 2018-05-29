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Gaziantep'te Suriyeliler: Başarı Hikayeleri Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

GAÜN ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında "Gaziantep'te Suriyeliler: Başarı Hikayeleri" projesinin protokolü imzalandı - Proje, Gaziantep'te başarılı olmuş, uyum sağlamış, kentin sunduğu imkanları değerlendirmiş ya da kendi imkanlarını yaratmış 200 Suriyeli göçmenin başarı hikayesini bir araya getirmeyi amaçlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde "Gaziantep'te Suriyeliler: Başarı Hikayeleri" projesinin imza töreni yapıldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Sosyoloji Bölümü tarafından hazırlanan proje, Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve İpekyol Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından GAÜN Senato toplantı salonunda düzenlenen törenle imzalandı.

Rektör Gür, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’te göç olgusunun hemen hemen her dönem yaşandığını belirterek, GAÜN bünyesinde kuruluşu tamamlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Göç Enstitüsünün önemine dikkati çekti.

Göç Enstitüsünün Türkiye'de alanında bir ilk olduğunu anlatan Gür, Suriye'deki savaştan canlarını kurtarmak için başta Gaziantep olmak üzere bütün Türkiye'ye sığınan insanların yarattığı toplumsal etkilerin ve sonuçların, bu enstitü bünyesindeki çalışmalarla daha sağlıklı bir şekilde ele alınacağını belirtti. Gür, "Göç Enstitüsü hem Türkiye'de hem Gaziantep'te hem de üniversitemizde fark yaratan bir kurum olacaktır." ifadesinde bulundu.

Projenin amacı ve kapsamı hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin de Suriye'de patlak veren çatışmalarla birlikte yaşanan göçe en çok maruz kalan şehirlerin başında Gaziantep'in geldiğini belirtti.

Gaziantep'in yalnızca hayatını idame ettirmek isteyen göçmenler için çekim merkezi olduğunu aynı zamanda da Türkiye'nin değişik şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler için de en önemli dağılım merkezi konumunda olduğuna vurgu yapan Gültekin, şunları kaydetti:

"Türkiye kamuoyunda daha ziyade, bu göç sürecinin olumsuz yanları görünür olma eğilimi taşımaktadır. Oysa iş hayatında, sanatta, eğitimde, sağlık sektöründe ve daha birçok alanda Suriyeli göçmenlerin sergiledikleri uyum, gösterdikleri başarılar ve bunun sonucunda gerçeklesen entegrasyon gündelik hayatta giderek daha bir görünür hale gelmektedir. Bu projenin genel amacı bu süreçle birlikte Suriyeli göçmenlerin geliştirmiş olduğu kentlilik bilinci ve kent imajına yaptıkları katkıyı ortaya çıkarmanın yanında, insanların Gaziantep gibi büyük bir sanayi kentinde yeniden kurdukları hayatların ve başarıların görünür kılınmasını da sağlamaktır. Bu proje, Gaziantep'te başarılı olmuş, uyum sağlamış, kentin sunduğu imkanları değerlendirmiş ya da kendi imkanlarını yaratmış 200 Suriyeli göçmenin başarı hikayesini bir araya getirmeyi amaçlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
başarı hikayesi GAÜN Gaziantep göç

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