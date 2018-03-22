Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 118 obje ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye uyruklu E.A isimli kişinin Suriye'deki müzelerdeki tarihi eserleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiğini tespit edildi.
Şüphelinin Şahinbey ilçesindeki evine operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bronz heykel, yüzük, küpe, mumluk, kolye ucu ve sikke gibi 118 obje buldu.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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