Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Bizans dönemine ait 75 eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Bizans dönemine ait 75 eser bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

