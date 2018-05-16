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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Operasyonda, Bizans dönemine ait 75 eser ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Bizans dönemine ait 75 eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güvenevler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Bizans dönemine ait 75 eser bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kaçakçılık operasyon tarihi eser

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